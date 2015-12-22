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فيصل بن عبدالله يعزي أسرة موظف بالهلال الأحمر لقي حتفه وهو يباشر حادث انقلاب

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فيصل بن عبدالله يعزي أسرة موظف بالهلال الأحمر لقي حتفه وهو يباشر حادث انقلاب فيصل بن عبدالله يعزي أسرة موظف بالهلال الأحمر لقي حتفه وهو يباشر حادث انقلاب
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أسرة النفيعي تتلقى تعازي الأمير فيصل بن عبدالله

الطائف - نواف بن خيشوم

    وجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية عزاء لأسرة المتوفى رائد معيوف النفيعي بالهلال الاحمر بالطائف وقد قام بتسليمها السكرتير الخاص لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الاستاذ عبدالعزيز الضويان ومدير عام الخدمات الطبية الاسعافية الدكتور ابراهيم اليحيى ورئيس هيئة الهلال الأحمر بالطائف وذلك اثناء زيارته إلى مقر عزاء الموظف المتوفى رائد النفيعي صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي مشيراً الى انه التقى بأسرة الفقيد وسلم برقية عزاء ومواساة لاسرة الفقيد نيابة عن سمو رئيس الهيئة لواجب العزاء والاستماع الى مطالبهم، اشار د. ابراهيم اليحي حرص سموه على ابنائه في هيئة الهلال الأحمر وان الحادثة كانت محل فاجعة للجميع ولكن قدر الله وما شاء فعل. من جانبه تقدمت اسرة الفقيد بوافر الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالله على جميل تعزيته التي خففت عليهم في مصابهم والوقوف بجانبهم وان هذه ليست بمستغربة على سموه الكريم والذي دائما مايكون قريب من ابنائه في هيئة الهلال الاحمر السعودي. الجدير بالذكر الى ان الفقيد لقي حتفه صباح يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لدهس اثناء مباشرته لحالة انقلاب مركبة على طريق الطائف - الرياض.

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