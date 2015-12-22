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معهد العاصمة يحتفي بيوم اللغة العربية.. ويتوج الفائز في دوري «فطن»

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معهد العاصمة يحتفي بيوم اللغة العربية.. ويتوج الفائز في دوري «فطن» معهد العاصمة يحتفي بيوم اللغة العربية.. ويتوج الفائز في دوري «فطن»

    رعى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ندوة الاحتفاء بيوم اللغة العربية والتي نظمها القسم الثانوي الخميس الماضي. وشهد الاحتفاء طرح أوراق عمل قدمها عدد من المختصين في اللغة العربية من داخل وخارج المعهد، بحضور عدد من المعلمين والاداريين والطلاب.

وفي نهاية الاحتفاء تم تكريم د. إبراهيم الشمسان، إضافة لتكريم الأساتذة المشاركين.

من جانب آخر رعى مدير عام المعهد الطخيم الحفل الختامي لفعاليات دوري فطن لكرة القدم الخميس الماضي بملعب القسم الثانوي. وحضر الحفل عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمعهد وفي ختام الفعاليات سلمت الجوائز للفائزين وتم تكريم المتميزين في الأنشطة المختلفة وسلم الكأس والميداليات للفريق الفائز.

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