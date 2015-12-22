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بعد وفاة ثلاثة.. اتحاد الكرة يفاوض 5 شركات للتأمين على الحكام

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بعد وفاة ثلاثة.. اتحاد الكرة يفاوض 5 شركات للتأمين على الحكام بعد وفاة ثلاثة.. اتحاد الكرة يفاوض 5 شركات للتأمين على الحكام

سيبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة خطوة جدية نحو التأمين على الحكام، وذلك بعد وفاة ثلاثة حكام أداروا مباراة في دوري الدرجة الثالثة أوائل الشهر الجاري.

وأشار وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام إلى أنه سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء مع 5 شركات للتأمين على الحكام.

وأضاف عبر قناة (LTC): "سنحاول الوصول لأفضل عرض، وبوليصة تأمين بأقل تكلفة للحكام".

وأكد أن اتحاد الكرة صرف كافة المستحقات المتأخرة لحكام مباريات دوري القسم الثاني والثالث.

وأوضح أن اتحاد الكرة أرسل 33 ألف جنيه لكل مناطق الكرة في ، وعددها 26 فرعًا، بحيث يصرف كل حكم مستحقاته عقب كل مباراة.

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