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مرتضى منصور: الزمالك استقر على ضم مهاجم أورلاندو وباسم عبد العزيز

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مرتضى منصور: الزمالك استقر على ضم مهاجم أورلاندو وباسم عبد العزيز مرتضى منصور: الزمالك استقر على ضم مهاجم أورلاندو وباسم عبد العزيز

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن، أن الفريق الأبيض استقر على ضم ثامسانكا جابوزا مهاجم فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويحاول الزمالك ضم مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ليكون سندا مع باسم مرسي وأحمد حسن مكي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة “LTC”: "الزمالك استقر بالفعل على ضم اللاعب جابوزا من أورلاندو بايرتس، وسنبدأ مباشرة التفاوض مع ناديه".

ويبلغ جابوزا 28 عاما، ويلعب في أورلاندو بايثرتس منذ عام 2013، كما أنه شارك مع منتخب جنوب إفريقيا في مباراة واحدة.

من جهة أخرى أكد مرتضى منصور أنه أنهى بالفعل صفقة ضم ظهير أيسر المقاصة باسم عبد العزيز، وأنه سيعلن صباح غدا الثلاثاء عن الصفقات بشكل رسمي.

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