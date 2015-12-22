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مرتضى منصور: انتظروا.. سأفضح مافيا رشوة الحكام بالتسجيلات

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مرتضى منصور: انتظروا.. سأفضح مافيا رشوة الحكام بالتسجيلات مرتضى منصور: انتظروا.. سأفضح مافيا رشوة الحكام بالتسجيلات

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لديه تسجيلات تكشف عن تورط أطراف في منح رشوة لحكام مباريات الدوري الممتاز.

وتوعد مرتضى، قائلاً: "سأفضحهم أمام جميع القنوات ووكالات أنباء العالم، انتظروا فضيحة متورط فيها شركات كبيرة وبالتسجيلات".

وأضاف عبر قناة (LTC): "قبل المؤتمر الصحفي، سأتقدم ببلاغ للنائب العام، لحبس المتورطين".

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وواصل: "انتظرني يا جمال يا علام، ستعرف كم الفساد ومافيا رشوة الحكام في مباريات هذا الموسم، وترى بنفسك كم القذارة".

واختتم رئيس الزمالك: "قدم استقالتك واحترم نفسك يا جمال يا علام".

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