أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بدأ موسم الهدايا لدى دار "تيفاني أند كو"!

Google+ Print

الإثنين 21-12-2015 18:21

لقد بتنا قريبين جداً من موسم العطلات الذي نتبادل فيه الهدايا مع أحبائنا والقربين على قلوبنا، ولدى دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. بدأ موسم الهدايا ولهذا قدمت لنا أجمل التصاميم وأكثرها فخامة وأناقة لتكون الهدايا الأمثل لمن نحب من الجنسين ذكوراً واناثاً.
حيث شاهدنا أشكال رائعة من المجوهرات التي تنوعت بين الأساور، الخواتم، الأقراط والعقود مصنوعة من الذهب بألوانه المختلفة الأبيض، والأصفر وبعض هذه الموديلات رُصّعت بالألماس وبعضها الآخر حمل تصاميم شابية وأكثر عصرية.
كما للرجل قدمت دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. مجموعة من الساعات الأنيقة وذات الدقة والجودة العالية، كما اكسسوارت مميزة رسمية وشبابية.
اختاروا من مجموعة "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. أجمل الهدايا لتقدمونها لأحبائكم كعربون شكر في موسم العطلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي