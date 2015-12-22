بدأ موسم الهدايا لدى دار "تيفاني أند كو"!

لقد بتنا قريبين جداً من موسم العطلات الذي نتبادل فيه الهدايا مع أحبائنا والقربين على قلوبنا، ولدى دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. بدأ موسم الهدايا ولهذا قدمت لنا أجمل التصاميم وأكثرها فخامة وأناقة لتكون الهدايا الأمثل لمن نحب من الجنسين ذكوراً واناثاً.

حيث شاهدنا أشكال رائعة من المجوهرات التي تنوعت بين الأساور، الخواتم، الأقراط والعقود مصنوعة من الذهب بألوانه المختلفة الأبيض، والأصفر وبعض هذه الموديلات رُصّعت بالألماس وبعضها الآخر حمل تصاميم شابية وأكثر عصرية.

كما للرجل قدمت دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. مجموعة من الساعات الأنيقة وذات الدقة والجودة العالية، كما اكسسوارت مميزة رسمية وشبابية.

اختاروا من مجموعة "تيفاني أند كو" Tiffany&Co. أجمل الهدايا لتقدمونها لأحبائكم كعربون شكر في موسم العطلات.