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"دعم مصر": مستمرون فى مهمتنا وندعو الأحزاب المنسحبة إلى مراجعة مواقفها

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"دعم مصر": مستمرون فى مهمتنا وندعو الأحزاب المنسحبة إلى مراجعة مواقفها "دعم مصر": مستمرون فى مهمتنا وندعو الأحزاب المنسحبة إلى مراجعة مواقفها
أصدر اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم ، بيانا، منذ قليل، قال فيه إنه عقد اجتماعاً لائتلاف دعم مصر حضره عدد من أعضاء الائتلاف المستقلين وبعض رؤساء الأحزاب المشاركة فى الائتلاف وممثلين عن الأحزاب حول بعض التطورات التى وقعت وخطة العمل المستقبلية والتعديلات المقترحة فى مشروح اللائحة الداخلية للائتلاف.

وأكد الحاضرون ، أن الائتلاف ليس قيدا على المشاركين فى الائتلاف سواء المستقلين أو أعضاء الأحزاب المنضمين له او المشاركين فيه، علاوة على أن الانضمام للائتلاف لا يعنى بأى حال التجرد من الهوية الحزبية للمشاركين فيه كما حاول البعض الترويج لذلك، مشددا على احترام الائتلاف لكافة الاحزاب المشاركة، وكذلك برامج هذه الأحزاب ولا يتدخل فى المواقف الحزبية على الإطلاق.

وتابع البيان:" المرحلة التاريخية التى مرت بها مصر والتى لا تزال مستمرة تقتضى من الجميع إنكار الذات والتكاتف من أجل مصلحة الوطن ومن أجل انجاح البرلمان الذى يبدأ بتحديات شديدة الخطورة منها أنه يبدأ بدون لائحة داخلية وأن هناك قوانين إذا لم يتوفر لها التأييد بنسبة ثلثى الأعضاء على الأقل ينذر بأزمات دستورية قد تنتهى بحل مجلس النواب".

ورحب الائتلاف وفقا للبيان، بالأحزاب المنضمة مؤخراً، كما رحب بانضمام الأحزاب الأخرى، مؤكدا أنه يأسف على مواقف بعض الأحزاب التى أعلنت انسحابها من خلال وسائل الاعلام بشكل مفاجىء ودون إخطار الائتلاف بالأسباب والدوافع التى أدت لذلك، داعيا هذه الأحزاب لإعادة النظر فى هذا القرار الذى يأتى فى توقيت وبشكل غير مناسبين لطبيعة المرحلة الحالية.

وأكد الائتلاف أنه مستمر فى مهمته التى أنشأ من أجلها ويضمن الاستقلال الكامل للهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة فيه، كما يؤكد أن المستقلين لهم نفس الضمانات وأن هناك تمثيل مناسب للمستقلين داخل المكتب السياسى للائتلاف أسوة بتمثيل الاحزاب .

وأكد الائتلاف أنه استمع خلال الاجتماع لمقترحات الأحزاب فى مشروع اللائحة، كما أنه يتسلم مقترحات الأعضاء المستقلين المشاركين فى الائتلاف لتعديل اللائحة.

ووقع على البيان اللواء سامح سيف اليزل، رئيس الائتلاف، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وصلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، ومجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، وأسامه أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وهشام الشطورى نائب رئيس الهيئة البرلمان لحزب الشعب الجمهورى .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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