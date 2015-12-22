موجز الصحافة المحلية.. "اليزل" يتحدى انقلاب "بدران"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "اليزل" يتحدى انقلاب "بدران"، فى محاولة أخيرة لإنقاذ ائتلاف "دعم مصر " بعد أن أصابته سهام الانهيار عقب إعلان كل من حزبى الوفد والمصريين الأحرارانسحابهما من الائتلاف وانقلاب حزب مستقبل وطن المفاجئ على التحالف، حيث يسعى ائتلاف دعم مصر بقيادة سامح سيف اليزل لاستعادة قوته وتعويض الخسارة التى تسبب فيها خروج الأحزاب، ومن هذه المحاولات مبادرة أطلقها النائب مصطفى بكرى عضو الائتلاف للم شمل تلك الأحزاب مرة أخرى، للرجوع عن قرارهم والعودة إلى الائتلاف، وقد دعت المبادرة فى أولى خطواتها الأحزاب المشاركة فى الائتلاف والمنسحبة منه، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين أعضاء الائتلاف بعقد اجتماع فورى خلال 48 ساعة مع قيادات الائتلاف لبحث أسباب الانسحاب.

كشف محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" لجريدة "الأهرام" أن الصندوق سيعلن إنجازاته على أرض الواقع مع حلول يناير المقبل، وقال إن الصندوق يعمل لإحداث تكافل بين جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

كشفت مصادر أمنية لجريدة "الأخبار" أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر توجيهات بالعمل على تفرغ ضباط حقوق الإنسان وجرائم العنف ضد المرأة لمباشرة أعمالهم المتعلقة بحقوق الإنسان وشكاوى المواطنين فقط، كشفت مصادر أن مديرى الأمن كانوا يكلفون ضباط حقوق الإنسان بأعباء إضافية تحول بينهم وبين ممارسة مهامهم الأساسية ما انعكس سلبا على تعظيم الاستفادة من جهودهم فى مجال حقوق الإنسان.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة "المصرى اليوم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس لاستعراض عدد من القضايا ومنها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الصحة لجريدة "الشروق" أن أحمد عماد وزير الصحة كلف لجنة التسعير بإدارة الصيدليات بتقييم أسعار الأدوية التى ينخفض ثمنها عن 10 جنيهات؛ استعداد لتحريك سعرها لمواجهة خسائر للشركات بما يتسبب فى عزوف الشركات عن استيراد وإنتاج وبيع تلك الأدوية ويتسبب ذلك فى أزمة نقص بعض الأصناف.