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صلاح حسب الله : 350 نائباً حتى الآن وقعوا على بنود وثيقة "دعم مصر"

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صلاح حسب الله : 350 نائباً حتى الآن وقعوا على بنود وثيقة "دعم مصر" صلاح حسب الله : 350 نائباً حتى الآن وقعوا على بنود وثيقة "دعم مصر"
كشف الدكتور صلاح حسب الله، النائب البرلمانى ورئيس حزب الحرية، عن تفاصيل الاجتماع مع اللواء سامح سيف اليزل للتوقيع على وثيقة دعم ، مشيرًا إلى أنه وقع بصفته نائبا فى البرلمان على الوثيقة وكذلك ممثلا عن حزب الحرية.

وأوضح حسب الله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء مع سيف اليزل حضره 6 من رؤساء الأحزاب جميعهم توافق حول بنود الاتفاق وعدد كبير من المستقلين، مشيرًا إلى أن عدد الموقعين على الوثيقة حتى الآن وصل إلى 350 نائبًا وبعد اجتماع اليوم قد يتجاوز الـ 400 نائب.

وأكد رئيس حزب الحرية، أنه لم يخرج من ائتلاف دعم مصر من الأساس وسيصدر بيانا تفصيليا خلال ساعات من حزب الحرية، لافتا إلى أن رؤساء أحزاب " المحافظين – مصر الحديثة – الشعب الجمهوري – حماة وطن - المؤتمر" ، وقعوا على بنود الوثيقة.


>"دعم مصر": مستمرون فى مهمتنا وندعو الأحزاب المنسحبة إلى مراجعة مواقفها

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