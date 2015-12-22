"المؤتمر":سيف اليزل وافق على تعديل المواد الموحية بأن "دعم مصر" حزب جديد

قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه أعلن خلال اجتماعه مع ائتلاف دعم مصر ، تحفظ حزبه على كل المواد الموجودة بلائحة الائتلاف والتى توحى بأنه محاولة لإنشاء حزب جديد، لافتا إلى أن اللواء سامح سيف اليزل وافق على تعديل كافة هذه المواد، وأعلن تلقيه كافة المقترحات لتعديل اللائحة حتى الجمعة القادمة.

وأشار مرشد لـ "اليوم السابع"، إلى أن القائمين على الائتلاف تعاملوا بمرونة مع مقترحات الأحزاب خلال الاجتماع والتى أكدوا خلالها مطالبهم بنفى صفة الحزبية عن ائتلاف دعم مصر واستقلالية الهيئات الحزبية والاكتفاء بالاتفاق على القضايا القومية والوطنية، مشددا: "سيف اليزل وافق على تعديل كافة المواد التى توحى بأن دعم مصر حزب جديد".

وأضاف مرشد أنه بصدد عرض ما دار فى الاجتماع على المجلس الرئاسى لحزب المؤتمر، وبانتظار اللائحة النهائية للائتلاف بعد تعديلها.

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