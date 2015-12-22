أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المؤتمر":سيف اليزل وافق على تعديل المواد الموحية بأن "دعم مصر" حزب جديد

Google+ Print
"المؤتمر":سيف اليزل وافق على تعديل المواد الموحية بأن "دعم مصر" حزب جديد "المؤتمر":سيف اليزل وافق على تعديل المواد الموحية بأن "دعم مصر" حزب جديد
قال مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه أعلن خلال اجتماعه مع ائتلاف دعم ، تحفظ حزبه على كل المواد الموجودة بلائحة الائتلاف والتى توحى بأنه محاولة لإنشاء حزب جديد، لافتا إلى أن اللواء سامح سيف اليزل وافق على تعديل كافة هذه المواد، وأعلن تلقيه كافة المقترحات لتعديل اللائحة حتى الجمعة القادمة.

وأشار مرشد لـ "اليوم السابع"، إلى أن القائمين على الائتلاف تعاملوا بمرونة مع مقترحات الأحزاب خلال الاجتماع والتى أكدوا خلالها مطالبهم بنفى صفة الحزبية عن ائتلاف دعم مصر واستقلالية الهيئات الحزبية والاكتفاء بالاتفاق على القضايا القومية والوطنية، مشددا: "سيف اليزل وافق على تعديل كافة المواد التى توحى بأن دعم مصر حزب جديد".

وأضاف مرشد أنه بصدد عرض ما دار فى الاجتماع على المجلس الرئاسى لحزب المؤتمر، وبانتظار اللائحة النهائية للائتلاف بعد تعديلها.


>- "دعم مصر": مستمرون فى مهمتنا وندعو الأحزاب المنسحبة إلى مراجعة مواقفها

- صلاح حسب الله : 350 نائباً حتى الآن وقعوا على بنود وثيقة "دعم مصر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة