تحرير 839 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، الاثنين، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 839 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 393 مخالفة متنوعة ( نموذج 125 )و99 مخالفة إزالة ملصقات و98 مخالفة انتظار خاطئ و 3حجز سيارة و149 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و34 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"و8 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 6 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 14 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و 13 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و25مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.