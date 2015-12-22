نقابة العاملين بأندية القناة: اعتصام العمال 5 يناير شائعة هدفها إشعال الفتن

أصدرت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بيانا، اليوم الاثنين، نفت فيه شائعة استعداد عمال الأندية بهيئة قناة السويس للاعتصام يوم 5 يناير 2016.

وقال كرم عبد الحليم رئيس النقابة إن النقابة تحذر كل من يستغل اسمها من أجل بث الشائعات الكاذبة، وترويجها من أجل إشعال الفتن بين النقابة والنظام.

وأشار كرم إلى أننا نسعى إلى الاستقرار وأخذ حقوق عمال أندية هيئة السويس عن طريق التفاوض طبقا للدستور والقانون، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كل الطرق القانونية ضد كل من تسول له نفسه بانتحال الشخصية الاعتبارية لنقابة عمال أندية هيئة قناة السويس.