وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ : 10 يناير امتحانات الفصل الدراسى الأول

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه لها، مساء أمس الإثنين، بمكتبها بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدكتور أسامه حمدى محافظ الشيخ اعتمد جداول امتحان الفصل الدراسى الأول بمدارس كفر الشيخ بجميع مراحلها.

وأضافت وكيل الوزارة أن الامتحان يبدأ يوم 10 يناير القادم وتنتهى فى 28 يناير 2016م، مشيرة إلى أن الصف الثانى الابتدائى والثالث الابتدائى الامتحانات يومى 10يناير و11يناير القادم ، أما الصف الرابع والخامس الابتدائى يبدأ الامتحان الثلاثاء 12يناير و13يناير و14يناير لمدة ثلاثة أيام،

>أما امتحان الصف السادس الابتدائى يبدأ الامتحان السبت 16 يناير ويستمر حتى الثلاثاء 19 يناير 2016م .

وتابعت، أما امتحان التعليم المجتمعى فتبدأ الامتحانات للصف الثانى والثالث الابتدائى يومى 10و11يناير والصف الرابع والخامس أيام 12 و13 و14 يناير أما الصف السادس الابتدائى للتعليم المجتمعى من 16 يناير حتى 19يناير 2016م .

وقالت امتحان الصف الأول والثانى الإعدادى من يوم السبت 16يناير 2016م يستمر حتى الخميس 21 يناير 2016م، أما امتحان الصف الثالث الإعدادى " عام ومهنى " يبدأ يوم السبت 23يناير 2016م ويستمر حتى 28يناير 2016م، أما التعليم الثانوى والفنى فامتحان الصف الأول والثانى الثانوى يبدأ من السبت 16يناير ويستمر حتى الثلاثاء 26يناير 2016م، أما امتحان النقل للتعليم الفنى " تجارى – زراعى صناعى " يبدأ يوم السبت 16يناير ويستمر حتى 28يناير 2016م.



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