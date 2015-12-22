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ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث انهيار منزل بسبب إسطوانة بوتاجاز ببنها

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ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث انهيار منزل بسبب إسطوانة بوتاجاز ببنها ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث انهيار منزل بسبب إسطوانة بوتاجاز ببنها
ننشر أسماء المتوفين الأربعة والمصابين، من بينهم 3 أطفال وهم من عائلة واحدة فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بقرية ميت عاصم بمدينة بنها، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء تناولهم العشاء بالطابق الأول من العقار الذى انهار بالكامل.

والمتوفين هم كل من " أيمن سامى عبد الخالق " – 32 سنة – سائق و شقيقه " محمد سامى عبد الخالق " – 22 سنة – سائق و شقيقتهما" سالى سامى عبد الخالق " – 20 سنة ربة منزل و"آية يحى عبد الرحمن" – 25 سنة – زوجة الأول.

المصابون هم كل من "فاطمة محمد على عبد الرازق على هلال " - 50 سنة والدة الأول والثانى والثالثة و3 أطفال هم كل من " هناء علي محمد " – 5 سنوات – و" شماء على محمد " – 3 سنوات – و"ملك السيد على" – 5 سنوات".

وكان محمد الهادى وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها والمستشار إسلام الشريف مدير النيابة انتقلا لمكان الحادث، وتبين أن المنزل المنهار عبارة عن طابقين من الطوب الأسمنتى ومسقوف بالخشب، وأن سبب الانهيار انفجار اسطوانة بوتاجاز.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9827 إدارى مركز شرطة بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365