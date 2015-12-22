النائب محمد الكورانى: دائرة "مينا البصل" منكوبة وبحاجة لتطوير العشوائيات

أعلن محمد الكورانى عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل، عن انضمامه إلى لجان الإسكان والشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى الشباب والرياضة بمجلس النواب لحاجة الإسكندرية إلى تطوير فى البنية التحتية والعقارات المخالفة.

وقال الكورانى فى تصريحات خاصة، إن دائرة مينا البصل من المناطق المنكوبة فى كارثة غرق الإسكندرية، وبها العديد من المشكلات المتمثلة فى فوضى العشوائيات والبنية التحتية المتهالكة والصرف الصحى بالإضافة الى المنشآت والعقارت الآيلة للسقوط، وتحتاج إلى المزيد من الدعم لتنميتها.

وقال نائب دائرة مينا البصل، أن دور النائب فى هذا البرلمان ليس تقديم خدمات فقط وإنما تشريع القوانين التى تستهدف مصلحة المواطن المصرى ومراقبة الحكومة فيما تقدمه للشعب .