نائب طهطا: عدم الاستفادة من مبنى الوحدة المحلية بالصوامعة إهدار للمال العام

طالب الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمركز طهطا? بمحافظة سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بفتح ملف عدم تشغيل مبنى الوحدة المحلية بقرية الصوامعة غرب طهطا، والذى تم إنشاؤه منذ 5 سنوات، وتوقف العمل به عند مرحلة التشطيبات النهائية والتأثيث، وتركه بعد ذلك دون استغلال، يعد نموذجا لإهدار المال العام وسوء التخطيط والإدارة، حيث طالب سالم المحافظ بدراسة سرعة استغلال هذا المبنى.

ومن جانبه كلف محافظ سوهاج السكرتير العام بتشكيل لجنة ?وعمل تقرير فورى بالصور عن أسباب إنشاء هذا المبنى وأسباب عدم الانتهاء منه وإهدار المال العام والوقت والجهد والوضع الحالى لمبنى الوحدة المحلية بقرية الصوامعة غرب.

وطالب نائب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا ?فى تصريحات خاصة محافظ سوهاج بدراسة أسباب عدم تشغيل محول كهرباء قرية نزلة القاضى الجديد، والذى تم دعم القرية به نظرا لضعف التيار الكهربائى، وأسباب تأخر شراء مستلزمات تشغيل هذا المحول? حتى الآن?.

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