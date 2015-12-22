أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب طهطا: عدم الاستفادة من مبنى الوحدة المحلية بالصوامعة إهدار للمال العام

Google+ Print
نائب طهطا: عدم الاستفادة من مبنى الوحدة المحلية بالصوامعة إهدار للمال العام نائب طهطا: عدم الاستفادة من مبنى الوحدة المحلية بالصوامعة إهدار للمال العام
طالب الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمركز طهطا? بمحافظة سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بفتح ملف عدم تشغيل مبنى الوحدة المحلية بقرية الصوامعة غرب طهطا، والذى تم إنشاؤه منذ 5 سنوات، وتوقف العمل به عند مرحلة التشطيبات النهائية والتأثيث، وتركه بعد ذلك دون استغلال، يعد نموذجا لإهدار المال العام وسوء التخطيط والإدارة، حيث طالب سالم المحافظ بدراسة سرعة استغلال هذا المبنى.

ومن جانبه كلف محافظ سوهاج السكرتير العام بتشكيل لجنة ?وعمل تقرير فورى بالصور عن أسباب إنشاء هذا المبنى وأسباب عدم الانتهاء منه وإهدار المال العام والوقت والجهد والوضع الحالى لمبنى الوحدة المحلية بقرية الصوامعة غرب.

وطالب نائب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا ?فى تصريحات خاصة محافظ سوهاج بدراسة أسباب عدم تشغيل محول كهرباء قرية نزلة القاضى الجديد، والذى تم دعم القرية به نظرا لضعف التيار الكهربائى، وأسباب تأخر شراء مستلزمات تشغيل هذا المحول? حتى الآن?.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365