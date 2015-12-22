الإسماعيلي: هذا ما يفعله ميدو مع لاعبي الدراويش بعد الاستقالة

كشف حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن تصرفات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المستقيل من تدريب الفريق عقب ابتعاده عن الدراويش.

ميدو يعتذر عن عدم لقاء محافظ الإسماعيلية.. ويصرح: لن أتراجع عن الاستقالة

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الاثنين: "رغم أن ميدو ابتعد عن الفريق لكنه يتحدث مع كل اللاعبين منذ أمس لبث الحماس في نفوسهم قبل المباراة المقبلة".

ويلعب الإسماعيلي مع مصر للمقاصة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وأضاف "للأسف وصلت الأمور لطريق مسدود وسنعلن في اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين قبول استقالة ميدو وتعيين أشرف خضر بدلا منه".

ميدو قال إنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

ولم ينتظر العالمي لقرار مجلس إدارة الإسماعيلي يوم الاثنين، ليتقدم باستقالته قائلا إنها بلا رجعة هذه المرة. ( اقرأ التفاصيل )