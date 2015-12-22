أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: هذا ما يفعله ميدو مع لاعبي الدراويش بعد الاستقالة

Google+ Print
الإسماعيلي: هذا ما يفعله ميدو مع لاعبي الدراويش بعد الاستقالة الإسماعيلي: هذا ما يفعله ميدو مع لاعبي الدراويش بعد الاستقالة

كشف حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن تصرفات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المستقيل من تدريب الفريق عقب ابتعاده عن الدراويش.

ميدو يعتذر عن عدم لقاء محافظ الإسماعيلية.. ويصرح: لن أتراجع عن الاستقالة

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة النهار يوم الاثنين: "رغم أن ميدو ابتعد عن الفريق لكنه يتحدث مع كل اللاعبين منذ أمس لبث الحماس في نفوسهم قبل المباراة المقبلة".

ويلعب الإسماعيلي مع للمقاصة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وأضاف "للأسف وصلت الأمور لطريق مسدود وسنعلن في اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين قبول استقالة ميدو وتعيين أشرف خضر بدلا منه".

ميدو قال إنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

ولم ينتظر العالمي لقرار مجلس إدارة الإسماعيلي يوم الاثنين، ليتقدم باستقالته قائلا إنها بلا رجعة هذه المرة. ( اقرأ التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة