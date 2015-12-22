حوار في الجول - وجيه أحمد يرد على مرتضى منصور: ' لا أحد يجرؤ على تعيين شراب حكم '

أبرزت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية خبر تهديد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بانسحاب الفريق من بطولة الدوري العام.

مرتضى منصور أعلن نية الزمالك في الانسحاب من بطولة الدوري، على خلفية تعرض الفريق لظلم تحكيمي في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أشهر فيها حكم الللقاء محمود البنا بطاقته الحمراء في وجه مدافع الفريق علي جبر، واحتسب فيها ركلتي جزاء للفريق العسكري.

ونشرت "ميرور" تقريرا عن الواقعة، مؤكدة أن الاتحاد المصري لم يتلق أي خطاب رسمي من الزمالك إلى الأن، يفيد بانسحابه من المسابقة.

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واختتمت الصحيفة تقريرا بتساءل عن مصير لاعبي الزمالك، حال قرلت إدارة النادي انسحابها بالفعل من المسابقة.

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