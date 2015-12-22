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في الجول يكشف.. لماذا وضع شعار مستشفى 57357 على قميص الزمالك

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في الجول يكشف.. لماذا وضع شعار مستشفى 57357 على قميص الزمالك في الجول يكشف.. لماذا وضع شعار مستشفى 57357 على قميص الزمالك

أبرزت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية خبر تهديد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بانسحاب الفريق من بطولة الدوري العام.

مرتضى منصور أعلن نية الزمالك في الانسحاب من بطولة الدوري، على خلفية تعرض الفريق لظلم تحكيمي في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أشهر فيها حكم الللقاء محمود البنا بطاقته الحمراء في وجه مدافع الفريق علي جبر، واحتسب فيها ركلتي جزاء للفريق العسكري.

ونشرت "ميرور" تقريرا عن الواقعة، مؤكدة أن الاتحاد المصري لم يتلق أي خطاب رسمي من الزمالك إلى الأن، يفيد بانسحابه من المسابقة.

اتحاد الكرة لـ في الجول: هذه عقوبة الفريق الذي لا يستكمل الدوري

مرتضى يعلن موقف الزمالك النهائي من الانسحاب في مؤتمر صحفي

واختتمت الصحيفة تقريرا بتساءل عن مصير لاعبي الزمالك، حال قرلت إدارة النادي انسحابها بالفعل من المسابقة.

شاهد رابط تقرير "ميرور" من هنا

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