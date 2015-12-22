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المبعوث الأممى لدى ليبيا: الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق السياسى

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المبعوث الأممى لدى ليبيا: الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق السياسى المبعوث الأممى لدى ليبيا: الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق السياسى

>دعا مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر، بلديات المنطقة الشرقية والأطراف التى لم توقّع الاتفاق السياسى إلى التوقيع والانضمام للاتفاق ،مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق.

وقال كوبلر، فى تصريحات صحفية نشرت مساء الاثنين، من المهم جدًا أن تصبح البلديات جزءًا من الاتفاق السياسى الليبى الذى تم توقيعه فى الصخيرات، معربًا عن سروره بتوقيع 24 من عمداء البلديات على الاتفاق، معتبرًا أن هذا مؤشر جيد.

ودعا المبعوث الأممى إلى ضرورة أن يكون هناك انخراط قوى للبلديات فى هذه العملية، لأن البلديات هى مكان وجود الناس والمكان الذى فيه حاجة ماسة للخدمات الأساسية، مشددًا على أن الناس فى حاجة إلى مياه نظيفة وكهرباء، وحكومة قوية قادرة على تقديم هذه الخدمات.

وكرر مارتن كوبلر قائلاً : أناشد من لم يوقعوا الاتفاق السياسى الليبى الانضمام إليه ، الأبواب مفتوحة خصوصًا أمام البلديات فى الشرق للانضمام إلى هذا الاتفاق .

ووقعت 24 بلدية ليبية، أمس الإثنين، على الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة خلال اجتماع عقد فى مدينة قمّرت قرب العاصمة تونس ، أشرف عليه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر.
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