"نصر الله": حزب الله يلعب دورا لمواجهة المشروع الصهيوأمريكى بالمنطقة

دعا الأمين العام لحزب الله اللبنانى، حسن نصر الله، لمن وصفهم بأنهم "فى جبهة الصهاينة يدرى أو لا يدرى أن يعيد النظر بعقله ودينه وقوميته وشعبه وأخلاقه"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية بحق حزب الله تعد اعتراف الأمريكان به، وأن له تأثيرا كبيرا، وأنه يعلب دورا كبيرا فى لبنان والمنطقة لمواجهة "المشروع الصهيونى الأمريكى والهيمنة على المنطقة العربية".

وأكد "نصر الله" خلال كلمة تليفزيونية، أن حزب الله أسقط مشاريع إسرائيلية وأمريكية فى أعوام 1982 و2000 و2006 و2015، مشيرا إلى أن هناك سعيا لمصادرة حضارة وحرية المنطقة.

وتابع نصر الله: أقول للأمريكان والإسرائيليين وجماعة الحقوقيين.. كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم.. والله لن تميتوا وحينا"، مشيرا إلى أن الحرب على حزب الله لن تغير شيئا وسنتهى إلى انتصاره.