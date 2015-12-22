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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

>اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى مساء اليوم الاثنين 2 من الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطىء قطاع غزة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين فى قطاع غزة إن زوارق الاحتلال حاصرت قاربا كان على متنه الصيادان قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقامت باعتقالهما قبل أن تصادر المركب وتنقلهما إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وتقوم الزوارق الإسرائيلية بين الحين والأخر بإطلاق النار العشوائى على الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم بحجة تجاوز مساحة الصيد المسموح بها قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط وهى 6 أميال بحرية.
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