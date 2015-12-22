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السجن المؤبد على 5 أشخاص فى البحرين بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات

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السجن المؤبد على 5 أشخاص فى البحرين بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات السجن المؤبد على 5 أشخاص فى البحرين بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات

>قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين بالسجن المؤبد على خمسة متهمين، فى قضية تصنيع وحيازة واستعمال المتفجرات والشروع فى إحداث تفجيرات بالمملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن قيام مجهولين بوضع قنبلة محلية الصنع فى شارع الجنبية بمنطقة البديع فى 4 يونيو 2014، ما أدى إلى تضرر أحد المنازل بالمنطقة، واشتراك المتهمين فى تصنيع تلك القنبلة ، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تنفيذ الاعمال الارهابية وازهاق ارواح افراد الشرطة والإضرار بمصالح المواطنين وبث الرعب بنفوسهم والاخلال بأمن المملكة.
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مصر 365