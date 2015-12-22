إعلامى لبنانى لـ"CNN": سمير القنطار قاتل أطفال وحزب الله يعتبره بطلا

قال الإعلامي اللبنانى، هشام ملحم، إن سمير القنطار الذى قتل مؤخرا فى غارة فى سوريا، يعتبر بطلا بالنسبة لحزب الله اللبنانى، أما بالنسبة له ولكثير من اللبنانيين فإن القنطار قاتل أطفال.

وقال الإعلامى اللبنانى فى مقابلة أجراها مع CNN : "قتل سمير القنطار كان قتلا مستهدفا ولم يكن مفاجأة بالنسبة للعديدين من المراقبين، سمير القنطار قد يحتل مرتبة بين أبطال وشهداء حزب الله ولكنه كان أحد أسوأ السجناء فى إسرائيل سمعة وقضى ثلاثة عقود مسجونا بإسرائيل بعد الطريقة التى قتل فيها مدنيا إسرائيليا والطريقة التى حطم بها رأس طفلته".

وتابع قائلا: "القنطار بطل لحزب الله وبالنسبة لى وللعديد من اللبنانيين هو قاتل أطفال..وللأسف عندما أطلق سراحه في العام 2008 ذهب عدد من المسئولين الحكوميين بلبنان لاستقباله وهذا كان بالنسبة لى لحظة مخجلة من وجهة نظرى".