الأمم المتحدة: 336 هجمة استهدفت منشآت طبية في سوريا..نصف السكان نزحوا

قالت كيونج وا كانج، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بهيئة الأمم المتحدة، إنه منذ بداية الأزمة فى سوريا وقعت 336 هجمة استهدفت منشآت طبية، وتابعت:" العديد من الأسواق والمخابز والمرافق تم استهدافها ..ولم نستطيع الوصول إلا إلى 32% من المناطق المستهدفة فى سوريا".

وأضافت "وا كانج" خلال كلمتها بالأمم المتحدة، أن نصف سكان سوريا اضطروا إلى النزوح بسبب النزاع، مشددة على ضرورة وقف استخدام الأسلحة العشوائية وخاصة البراميل المتفجرة.

واستطردت قائلة:" 43 شخصا لقوا مصرعهم فى غارات على إدلب أمس، وهناك تصاعد غير مسبوق فى أعمال العنف بسوريا خلال الشهر الماضى"، مشيرة إلى أن هذا النزاع يجب أن ينتهى عبر حل سياسى شامل".