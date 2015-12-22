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24 بلدية ليبية توقع اتفاق السلام برعاية الامم المتحدة

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24 بلدية ليبية توقع اتفاق السلام برعاية الامم المتحدة 24 بلدية ليبية توقع اتفاق السلام برعاية الامم المتحدة

>وقعت 24 بلدية ليبية الاثنين اتفاق السلام الذى ترعاه الأمم المتحدة والقاضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا، فى خطوة رحب بها المبعوث الأممى إلى ليبيا الذى دعا بقية الأطراف إلى الإنضمام إلى هذا الإتفاق.

ووقع الاتفاق ممثلون عن هذه البلديات خلال اجتماع فى مدينة قمّرت قرب العاصمة تونس، اشرف عليه الدبلوماسى الالمانى مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا.

وقال كوبلر للصحافيين من المهم جدا أن تصبح البلديات جزءا من الإتفاق السياسى الليبى الذى تم توقيعه فى الصخيرات (المغرب) قبل ثلاثة أيام وأنا مسرور بتوقيع 24 من رؤساء البلديات الليبية الاتفاق اليوم، هذا مؤشر جيد.

وأضاف "يجب أن يكون هناك انخراط قوى للبلديات فى هذه العملية، لأن البلديات هى مكان وجود الناس والمكان الذى فيه حاجة ماسة للخدمات الاساسية" مشددا على أن "الناس فى حاجة إلى مياه نظيفة وكهرباء، وحكومة قوية قادرة على تقديم هذه الخدمات".

ومن بين الموقعين على الاتفاق ممثلون عن بلديات البيضاء (شرق) والزنتان وصبراتة ومصراتة (غرب).

وقال مارتن كوبلر "أناشد من لم يوقعوا الاتفاق السياسى الليبى الانضمام اليه ، الأبواب مفتوحة خصوصا أمام البلديات فى الشرق للإنضمام إلى هذا الاتفاق.

والخميس وقع أعضاء فى البرلمانين المتنازعين فى ليبيا وشخصيات سياسية إتفاق سلام فى الصخيرات المغربية.

وينص الإتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين فى ليبيا ضمن حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسى، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهى بإنتخابات تشريعية.
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