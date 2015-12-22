محلل سياسى سورى: التقارب الروسى الأمريكى يساهم فى حل الأزمة السورية

قال الدكتورطالب إبراهيم، المحلل السياسى السورى، إن قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 بشأن حل الأزمة فى سوريا ليس بداية لنهاية الأزمة السورية بقدر بداية لتفاهم روسى أمريكى حول العمل الجاد لإيجاد حل سياسى.

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "المسار السورى"، المذاع على فضائية "الغد" العربى الإخبارية، مع الإعلامى بهاء ملحم، أنه إذا ما توفرت الإرادة الكافية والحد المطلوب من التفاهم بين موسكو وواشنطن فإن الحل سيكون قريبا.

وأشار المحلل السياسى، إلى أن التفاهم الروسى الأمريكى نتج عنه الكثير من الحلول فى عدد من القضايا الهامة بالمنطقة، لاسيما أزمة الملف النووى الإيرانى، مشيراً إلى أن موسكو وواشنطن قادرتان على بث رياح مختلفة من أجل حلحلة الأزمات الكبيرة في المنطقة واحدة تلو الأخري، وبالتالى فهذا التفاهم هو مؤشر إيجابى كافى ويبعث على الأمل والتفاؤل.