مقتل 20 شخصا بينهم مدنيون فى غارات على الموصل بالعراق

قال ستة شهود عيان ومصدر طبى أن نحو 20 شخصا بينهم 12 مدنيا على الأقل قتلوا اليوم الاثنين فى مدينة الموصل بشمال العراق فى غارتين جويتين دمرتا منازل يستخدمها فيما يبدو مسلحو تنظيم داعش.

وأضافت المصادر أن أضرارا لحقت بعدد من المبانى المجاورة.

وقال الشهود الذين تم الاتصال بهم من بغداد أن الغارتين وقعتا خلال عشر دقائق فى حوالى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلى (1200 بتوقيت جرينتش) واستهدفتا منازل قائد محلى للدولة الإسلامية وابنه فى منطقة 17 يوليو بغرب الموصل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة.

واستولت داعش على الموصل ثانى أكبر المدن العراقية فى عام 2014.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها غارات جوية ضد داعش فى العراق منذ أغسطس 2014.

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