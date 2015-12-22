أسباب الإصابة بالصلع وفقدان الشعر

يصاب كثير من الأشخاص خاصة الرجال بالصلع نتيجة لتغير مستويات الهرمونات على مدار الحياة، كما أن هناك عنصرا وراثيا لهذا النوع من الصلع.

وأوضح تقرير صدر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن فقدان الشعر من فروة الرأس يمكن أن يكون غير مؤلم عضويًا لكنه قد يسبب ألمًا نفسيًا.

• ما الذى يسبب الصلع؟

>أوضح الباحثون أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدى إلى صلع الرجال، تشمل:>1- عامل الوراثة>2- السن>3- الأندروجينات (الهرمونات الذكرية فى الغالب).

وأشار الباحثون إلى أن هذه العوامل الثلاثة تتفاعل وتساهم فى خطر الانكماش التدريجى لبصيلات الشعر وفروة الرأس والتى تسبب انسداد التجاويف الصغيرة فى الجلد.

>ويقدر أن ما يصل إلى نصف الرجال البيض سوف يعانون من نمط صلع الذكور عند الوصول إلى سن 50 عامًا.

الهرمونات تسبب الصلع

>ووجد الباحثون أن اضطرابات الهرمونات، بما فى ذلك قصور الغدة النخامية، وفرط نشاط الغدة الدرقية قد تسبب فقدان الشعر والصلع.>وأضاف الباحثون أن هناك بعض الأدوية، بما فى ذلك الرتينوئيدات ومضادات التجلط، إضافة إلى نقص فيتامين A، ونقص الحديد، والأمراض المزمنة وسوء التغذية قد يسببون فقدان الشعر أو الصلع.