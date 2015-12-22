القيادة الحكيمة تهتم بالعنصر المواطن المتميز والمبدع

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد أن القيادة الحكيمة للدولة تهتم بالعنصر المواطن المتميز والمبدع وتقدير للشهادات العلمية الجيدة التي أحرزها. وأضافت معاليها إن تكريم 139 من خريجي بعثة رئيس الدولة يوجه رسالة لبقية الطلاب والطالبات ويمثل لهم حافزا وتشجيعا ليرفعوا من مستواهم التحصيلي في مختلف التخصصات في أرقى جامعات العالم.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بالمبدعين من أبنائها جزء من سياستها الاستراتيجية في إيلاء الأولوية لتعليم الطلاب والطالبات الذين يمثلون الاستثمار الحقيقي لتقدم الدولة وازدهارها.

وأعربت عن سعادتها بصفة خاصة لوجود نسبة لا بأس بها من الخريجات اللاتي حققن درجات الامتياز التي يفخر بها الوطن .. متمنية زيادة عدد هؤلاء الخريجين والخريجات خلال الأعوام المقبلة.