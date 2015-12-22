الاهتمام بالثروة البشرية أولوية

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ببعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً.

وقال معاليه إن هذه المبادرة دليل على اهتمام القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالاستثمار في الإنسان الإماراتي. وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن الاهتمام بالثروة البشرية للدولة يعد من أولى الأولويات التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،. وأكد أن مبادرة إيفاد الطلبة المتميزين علمياً إلى أرقى الجامعات في الخارج تمثل حافزاً وتشجيعاً للطلبة المبدعين الذين قبلوا تحدي الغربة واللغة ودرسوا التخصصات التي يفضلونها ونالوا فيها الشهادات التي يفخرون بتحقيقها ويفخر بها وبهم الوطن.