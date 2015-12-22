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الدولة وفرت كل وسائل التفرغ بارتياح للدراسة

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الدولة وفرت كل وسائل التفرغ بارتياح للدراسة الدولة وفرت كل وسائل التفرغ بارتياح للدراسة

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكريم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 139 طالباً وطالبة من خريجي بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً تشريف وتقدير لهؤلاء الخريجين، الذين بذلوا الجهد والوقت، ليحصلوا على أعلى الشهادات والتميز فيها، ويرفعوا اسم الإمارات في المحافل الجامعية في الخارج. وقال معاليه، إن بعثة صاحب السمو رئيس الدولة وفرت لهم كل الوسائل الممكنة، التي تساعدهم في التفرغ بارتياح للدراسة، وبذل أقصى الجهد، لتحقيق النجاح المشرف لهم، ولذويهم، وللوطن.

وأكد معاليه أن ما يثلج الصدور فعلاً هو وجود عدد من التخصصات النادرة، التي تحتاج لها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة خاصة تخصصات الفضاء وعلم الجينات، والفيزياء وغيرها، ما يضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في المستقبل القريب.

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