الغندور لـ"ميدو": مايحدث من حسنى عبد ربه فعلته سابقاً مع حسن شحاتة

وجه خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حديثه لأحمد حسام ميدو المدير الفنى المستقيل من قيادة فريق الإسماعيلى، مؤكداً أن المشهد الذى قدمه حسنى عبد ربه قائد الدراويش، أعاد إلى الأذهان مشهد اعتراض "ميدو" على حسن شحاتة.

وأعاد مشهد ميدو وحسنى عبد ربه، إلى الأذهان ذكريات مشاجرة ميدو عندما كان لاعباً مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى حينها، في مباراة الفراعنة أمام السنغال قبل نهائى كأس الأمم الإفريقية 2006، وأحتد العالمى على "المعلم" بشدة بعد طلب استبداله.

أضاف الغندور أثناء تقديم برنامجه "كورة كلي يوم" عبر شاشة "LTC" أن المشهد أعاد نفسه مع تغيير المراكز، حيث أصبح ميدو مديراً فنياً، وأعترض على قراراه القيصر حسنى عبد ربه، موضحاً أن ميدو وحسنى لم يحققا بطولات تُذكر مع أنديتهم.

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