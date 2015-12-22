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بعد استخراجهم من تحت الأنقاض.. مصرع 4 أشخاص فى انهيار منزل بالقليوبية

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بعد استخراجهم من تحت الأنقاض.. مصرع 4 أشخاص فى انهيار منزل بالقليوبية بعد استخراجهم من تحت الأنقاض.. مصرع 4 أشخاص فى انهيار منزل بالقليوبية
لقى 4 أشخاص مصرعهم بعد استخراجهم من تحت أنقاض المنزل المنهار فى قرية ميت عاصم ببنها بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهم: أية يحيى 18 سنة، وأيمن سامى عبد الخالق 35 سنة، ومحمد سامى 23 سنة، وآخر لم يتم التعرف على هويته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن، بينما أصيبت أم المتوفين أيمن ومحمد سامى وتدعى "أم إبراهيم" فى حالة حرجة، حسبما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية.

اليوم السابع -12 -2015

ومن جانبه أمر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، السيد موسى رئيس مدينة بنها بمتابعة حادث انهيار المنازل بقرية ميت عاصم ببنها، بعد اتصال الأهالى به يشكون إهمال رئيس المدينة، فأصدر المحافظ على الفور توجيهاته، بمتابعة الحادث وتذليل العقبات ومساعدة الشرطة فى أداء عملها فى رفع أنقاض المبنى للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

اليوم السابع -12 -2015


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