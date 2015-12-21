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نائب ببورسعيد يلتقى رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة ملف المنطقة الحرة

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نائب ببورسعيد يلتقى رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة ملف المنطقة الحرة نائب ببورسعيد يلتقى رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة ملف المنطقة الحرة
قال محمود حسين عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد إنه التقى بالدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية لمناقشة إجراءات لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد وعودة المنطقة الحرة.

وأضاف حسين فى تصريح خاص "ناقشنا إصلاحات جمركية للتيسير على المصدرين والمستوردين، ومطالب الموظفين بجمارك بورسعيد ورؤيتهم لتطوير المنظومة الجمركية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه اتفق على عقد اجتماع يجمع رئيس مصلحة الجمارك ونواب بورسعيد بعد لقاء أعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد، واستطلاع رأى التجار لبحث سبل حل الأزمة، وما يتطلبه الأمر من تشريعات وقوانين وإجراءات جمركية.

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