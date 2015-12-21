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أهالى منطقة المثلث بالسويس يطالبون بعمل مطبات صناعية لحماية أولادهم

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أهالى منطقة المثلث بالسويس يطالبون بعمل مطبات صناعية لحماية أولادهم أهالى منطقة المثلث بالسويس يطالبون بعمل مطبات صناعية لحماية أولادهم
أرسل أهالى منطقة المثلث بالسويس شكاوى عاجلة إلى مكتب اللواء العربى السروى محافظ السويس، والعميد محمد الدفراوى قائد المرور بالمحافظة يناشدونهما بعمل مطبات صناعية حماية لأولادهم بالطريق.

وقال أهالى منطقة المثلث فى شكواهم إن السرعة الجنونية لقائدى السيارات تسببت فى وفاة فتاة ظهر اليوم، وسبق وأن شهد هذا الطريق إصابة 4 طلاب وطالبات بكسور وكدمات فى أخرى بسبب هذه السرعة.

وأضاف الأهالى أن الطريق كان يوجد به مطبات حديدية غير جيدة ومع الوقت انهارت هذه المطبات وأصبح الطريق من منطقة العوايد بالصباح حتى منطقة أبو الحسن بالمثلث بدون أى مطبات، ما جعل سائقى السيارات يتحركون بسرعة جنونية.

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مصر 365

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