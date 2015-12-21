تعليقا على "فيديو" المدرسة.. محافظ الإسكندرية لــ"البيت بيتك":أنا اللى زفت

وقعت مشادة كلامية حادة بين الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ بالإسكندرية، والإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع عبر فضائية "ten"، على خلفية الفيديو الذى ظهرت فيه "الخولى" وهى تعنف إحدى المدرسات وتقول لها "أنا مش زفت ولا ميس".

وقال مقدم البرنامج إن هناك إجماعا على أن الفيديو يظهر "استعراض" المسئول، ويهدف إلى الشو وكان يجب أن يتم التعامل بطريقة أخرى، فما كانت من "الخولى" إلا أن قالت "مفيش إجماع لأن فيه بعض القنوات الأخرى كان بها ضيوف البعض مع والآخر ضد.. وهى وجهات نظر فى الإدارة.. ربما اللى بعيد عن الصورة شايف إن ده خطأ لكن لو هو مكانى هيشوف ده صح"، وأضافت: ولا تزعل أنا اللى زفت وبشكركم ويجب احترام الرأى الآخر".

واستطردت "الخولى" قائلة:" أنا لا أهدف إلى الشو والزيارة لم تكن تهدف لذلك.. ولكن بشكر القنوات اللى عملت الشو لأنها بصراحة عملوا لى شو وأنا مبسوطة جداً من الشو اللى حصل ده".

وحدث جدال شديد بين مقدم البرنامج وضيفه الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن الذى وصف تعامل "الخولى" بــ"البلدى" خاصة بعدما قالت الأخيرة "هناك قنوات أخرى أشادت بهذا الفعل".