عبد الرحيم على عن "دعم مصر":"ياريس هتخوض حربك بناس زى دى إزاى"

واصل عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، هجومه على ائتلاف دعم مصر ، قائلا:" هناك أجهزة أمنية تحرك ائتلاف دعم مصر من خلف الستار وليست إرادة النواب أو قيادات التحالف".

وأشار عبد الرحيم على، إلى أن اللواء سامح سيف اليزل دائما ما يأتى بكلام ينسبه إلى أجهزة ومؤسسات ثم يغيب ويأتى بكلام آخر، رغم أن الشعب المصرى مستفز من هذا الأمر، على حد قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن ائتلاف دعم الدولة لم يأت بإرادته لكنه جاء محمولا على الأجهزة، "إحنا عاوزين دكورة، وعاوزين بلد"، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى:":"يا ريس أنت قولتلنا نحن نخوض حرب وجود، هتخوض بناس زى دى حرب وجود إزاى؟"، فى اشارة إلى ائتلاف دعم مصر.

وتساءل:"لو غاب سامح سيف اليزل ليلة انعقاد البرلمان هنعمل أيه؟، مشيرا إلى هناك أزمة حقيقية، حيث الطريقة التى يدار بها ائتلاف دعم مصر، هى ذات الطريقة التى أفشلت الدولة 30 عاما وكان آخر نماذجها برلمان 2010، فيما وجه حديثه للائتلاف، قائلاً:"هتيجى جوه هتعمل إيه، هتودينا فى 60 داهية، وتفرج علينا الدنيا".

وتابع عضو مجلس النواب:"الأهم كتلة تدعم الدولة المصرية والرئيس أمام العالم وهو مدعوم بنسبة 98% وله ظهير شعبى أقوى وأكبر من البرلمان، أم قوة تعارض معارضة علمية وتقدم الحلول والبدائل والرؤى، وتقول أنا برلمان محترم ولديه معارضة".

بالفيديو.. عبد الرحيم على لـ"بكرى":أجهزة تحرك "دعم مصر"..والأخير:معلومتك تسأل عنها