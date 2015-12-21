عضو بـ"مستقبل وطن" لـ"هنا العاصمة": قرار الانسحاب من "دعم مصر" ليس نهائياً

أكد عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قرار رئيس الحزب محمد بدران، بالانسحاب من ائتلاف "دعم مصر " ليس نهائياً، وهناك مشاورات تتم وسيصدر خلال 48 ساعة قرارا نهائيا من الهيئة العليا.

وقال كمال الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى،:"لسه الحزب مأخدش قراره"، موضحاً أنه مع ائتلاف "دعم مصر" ولو تم اتخاذ القرار بعدم الانضمام فسيلتزم بقرار الحزب.

وأضاف أن ما يهمه هو أن يكون الائتلاف الذى يتم الانضمام له قوى ويعمل لصالح مصر.

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