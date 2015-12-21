إحباط محاولة تسلل 10 أشخاص من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود فى سيوة، من إحباط تسلل 10 أشخاص من 5 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء اليوم الاثنين، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 10 متهمين وهم 5 من الدقهلية و 2 من الغربية و 1 من المنيا و 1 من قنا و 1 من بنى سويف وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.