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سرعة القذف قد تكون ناتجة عن اضطراب وراثى

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سرعة القذف قد تكون ناتجة عن اضطراب وراثى سرعة القذف قد تكون ناتجة عن اضطراب وراثى
من أكثر الاضطرابات التى تؤرق الحياة الجنسية للرجل، والتى تتسبب فى إحراجه وتؤثر على علاقته الجنسية بزوجته.

•أسباب سرعة القذف


>وفى هذا السياق، أوضح تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر موقع “Medical News Today”، أن سرعة القذف قد تكون ناتجة عن اضطراب وراثى.
>وأوضح الباحثون من جامعة توركو الفنلندية، بعد تحليل بيانات أكثر من 3 آلاف رجل متزوج وتوائمهم من الذكور وأخوتهم الأكبر سنًا أو الأصغر سنًا، وذلك عن أول مرة مارسوا فيها الجنس.

ووجد الباحثون أن العديد من المشاركين فى الدراسة عانوا من ضعف الانتصاب وسرعة القذف فى أول لقاء جنسى مع زوجاتهم.

وأكد الباحثون أن هذه العوامل لا تسبب مشاكل فى الانتصاب، لكن يبدو أن سرعة القذف تكون مرتبطة بقوة مع العوامل الوراثية، وليس مجرد سبب نفسى.

• سرعة القذف وهرمون السيروتونين


>وفى دراسة سابقة ربط الباحثون فى هولندا بين سرعة القذف وهرمون السيروتونين فى بحث كبير شمل على أكثر من مائتى رجل.

وأضاف الباحثون أنه سوف يستمر العلاج النفسى للرجال الذين يعانون من سرعة القذف إلى أن يظهر علاج جديد للخلل الجنسى حتى تلك التى لديها سبب وراثي.

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مصر 365