خبير شئون أفريقية: سد النهضة لا يحظى بتوافق شعبي إثيوبي

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشئون الأفريقية، إن إثيويبا ستواجه صعوبات عند طلبها قروض دولية لتمويل سد النهضة، لأنها ستكون مطالبة وقتها بتقديم ما يفيد بوجود توافق شعبي وداخلي على المشروع، وأن التوافق الداخلي لن يحدث في ظل وجود هذه الاحتجاجات، مؤكدً أن هذه الاحتجاجات تصب فى مصلحة مصر بشكل غير مباشر.

وأكد خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مشروع السد لا يحظى بتوافق المجتمع المحلي في الداخل الاثيوبي، خاصة داخل إقليم بني شنكوف وجماعة الأورومو، وهي جماعة عرقية تتواجد في إثيوبيا، و يمثل تعداداها حوالي 40% من سكان إثيوبيا.

وأضاف شبانة أن الزج باسم مصر والزعم بأنها تقف وراء موجة الاحتجاجات العارمة حديث بعيد عن المنطق، ولذلك نفت وزارة الخارجية مزاعم وسائل إعلام إثيوبية بأن هناك مؤامرة خارجية تقودها مصر لتأجيج الفتنة لوقف مشروع سد النهضة مع تأكيدها بأن يحدث فى اثيوبيا شأن داخلي.

وفى نفس السياق قال شبانة إن المفاوضات المصرية الإثيوبية لم تصل إلى نتيجة قاطعة على المستوى الوزاري، لافتًا إلى فشل دور وزارة الخارجية ووزارة الري في انجاز الملف، كما طالب بتدخل مؤسسة الرئاسة، لطرح مبادرة يدعمها المجتمع الدولي، حتى يتم فرضها على الجانب الإثيوبي، مردفًا: “الوساطة الناعمة لن تحقق اى إنجازات”.