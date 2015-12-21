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رافائيل ماركيز سعيد بالانضمام إلى أطلس المكسيكي

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رافائيل ماركيز سعيد بالانضمام إلى أطلس المكسيكي رافائيل ماركيز سعيد بالانضمام إلى أطلس المكسيكي

 

رافائيل ماركيز – أرشيفية

أبدى المدافع المكسيكي رافائيل ماركيز، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف مواطنه نادي أطلس، الذي كان قد استهل فيه مسيرته الرياضية عام 1996.

وأكدت إدارة النادي في بيان لوسائل الإعلام أنه تم التوصل إلى اتفاق مع رافائيل ماركيز لارتداء قميص الفريق للمرة الثانية في مسيرته اعتبارًا من مرحلة إياب الدوري المكسيكي «كلاوسورا 2016».

ويعد ماركيز أشهر لاعب مكسيكي خلال القرن الـ21، حيث شارك في أربع بطولات لكأس العالم، كما لعب في صفوف عدة أندية منها: موناكو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وريد بولز الأمريكي، وليون المكسيكي، وهيلاس فيرونا الإيطالي. وكان اللاعب «36 عامًا»، قد أكد أنه يرغب في الاعتزال بصفوف أطلس، ويتمنى تحقيق هذا الحلم.

وأشار النادي إلى أنه سيتم تقديم رافائيل ماركيز رسميًا لوسائل الإعلام في ملعب النادي بجوادلاخارا، بولاية خاليسكو غربي المكسيك. ويأتي التعاقد مع رافائيل ماركيز قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري المكسيكي، والتي سيحل أطلس في أولى جولاتها ضيفًا على كيريتارو في الثامن من يناير المقبل.

أ ش أ

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