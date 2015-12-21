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نيابة بنها تعاين موقع انهيار منزل بقرية ميت عاصم أسفر عن مصرع 4 أشخاص

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نيابة بنها تعاين موقع انهيار منزل بقرية ميت عاصم أسفر عن مصرع 4 أشخاص نيابة بنها تعاين موقع انهيار منزل بقرية ميت عاصم أسفر عن مصرع 4 أشخاص
انتقل منذ قليل فريق من نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار إسلام شريف، لمعاينة العقار المنهار بقرية ميت عاصم بسب انفجار أنبوبة بوتاجاز، والذى أسفرعن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ومازال البحث جارى عن أى ضحايا أخرين تحت أنقاض المنزل.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالحادث، وانتقلت سيارات من الحماية المدنية والإسعاف لموقع الانهيار.

اليوم السابع -12 -2015

وبالفحص والمعاينة المبدئية، تبين أن المنزل المنهار عبارة عن طابقين من الطوب الإسمنتى ومسقوف بالخشب، وأن سبب الانهيار انفجار أنبوبة غاز خاصة بمحل كباب وكفتة ملك أحد أبناء الأسرة ملحق بالمنزل المنهار.

اليوم السابع -12 -2015

واستعان الأهالى بعدد اثنين من اللوادر الأهلية، ورفعوا أنقاض المنزل المنهار، واستخرجوا 4 جثث حتى الأن وتم نقل 5 مصابين بين الحياة والموت إلى مستشفى بنها الجامعى، وما زالت الجهود الأهلية بالإشتراك مع قوات الحماية المدنية مستمرة لرفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

اليوم السابع -12 -2015
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