ضبط عاطل أثناء محاولته ترويج 20 ألف قرص ترامادول بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة العامة، واللواء محب حمزة مساعد المدير للوجه القبلى، من ضبط عاطل يقيم بأسيوط، بحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" بلغت جملتها 20 ألف قرص، قام بجلبها من محافظات الوجه البحرى لتوزيعها على عملائه بمحافظة سوهاج.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش منطقة وسط الصعيد بإشراف العميد منتصر العادلى رئيس منطقة الصعيد، عن قيام عاطل يقيم بمحافظة أسيوط بالاتفاق مع عدد من العملاء من محافظة سوهاج لتوزيع شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، مستخدما فى ذلك مركبة توك توك.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة وسط الصعيد، وإبراهيم أمان، ضابط الإدارة اللذان قاما بعمل كمين على الحدود بين محافظتى أسيوط وسوهاج، وتمكنا من ضبط المتهم "عمر.م.م.س" 24 سنة عاطل، يقيم ديروط وبحوزته 20 ألف قرص من مخدر الترامادول وهاتف محمول، ومبلغ 20 جنيها، وذلك أثناء قيامه بمحاولة تسليمهم الأقراص لعملائه بمحافظة سوهاج، مستخدما فى ذلك دراجة نارية "توك توك".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء أثناء عملية التسليم.. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 52 أحوال، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.