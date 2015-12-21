مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

لقى شخصين مصرعهما، فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى بدائرة قسم مطروح.

وقالت مديرية الأمن فى بيان لها، أنه أثناء سير السيارة رقم 6259 س ع و، قيادة أحمد حسن أحمد- مواليد 1984 حاصل على دبلوم خدمة اجتماعية، مقيم الضبعة، فى الاتجاه إلى الإسكندرية وبمكان الحادث انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ومرافقه علي عبد الفتاح مواليد عام 1980 حاصل على ثانوية أزهرية مقيم الضبعة، بسؤال مصطفى حسن أحمد شقيق قائد السيارة، أيد ما جاء بمضمون الفحص ولايتهم أحد بالتسبب فى الحادث.

تم التحفظ علي الجثتين بمشرحة مستشفي مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح.