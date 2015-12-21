غدًا.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من الانسحاب من الدوري

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، غدًا الثلاثاء، لتوضيح موقفه النهائي بخصوص الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2 – 3. وقرر مجلس الزمالك اليوم منع الصحفيين من دخول النادي قبل المؤتمر الصحفي غدًا.

و سيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا غدًا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة، بعد غد الأربعاء، في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت، وذلك رغم صدور قرار من مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز.

وقد أبلغ الجهاز الفني اللاعبين عقب انتهاء مران اليوم بأن تدريب الغد سيكون في تمام الثالثة عصرًا، وفور انتهاء المران سيتوجه الفريق لأحد فنادق التجمع الخامس للدخول في معسكر مغلق.

أ ش أ