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ماتيتش وباونوفيتش.. أفضل لاعب ومدرب في صربيا هذا العام

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ماتيتش وباونوفيتش.. أفضل لاعب ومدرب في صربيا هذا العام ماتيتش وباونوفيتش.. أفضل لاعب ومدرب في صربيا هذا العام

ماتيتش وباونوفيتش

 

حصل اللاعب نيمانيا ماتيتش، نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، وفيليكو باونوفيتش الفائز مع منتخب الشباب الصربي بكأس العالم تحت 20 عامًا هذا العام، بجائزتي أفضل لاعب ومدرب على الترتيب  خلال 2015.

كما أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم، أن منتخب البلاد تحت 20 عامًا حصل على تكريم خاص للميدالية الذهبية التي نالها في البطولة التي أقيمت في يونيو الماضي بنيوزيلندا.

ورحل باونوفيتش، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، عن المنصب عقب مونديال الشباب، ويتولى حاليًا تدريب نادي شيكاغو الأمريكي. أما ماتيتش، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وأحد العناصر الأساسية في الصربي، فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في البلاد للعام الثاني على التوالي.

أ ش أ

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