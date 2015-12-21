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سيناتور أمريكى: بدون مشاركة قوات برية من مصر والسعودية لن نهزم "داعش"

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سيناتور أمريكى: بدون مشاركة قوات برية من مصر والسعودية لن نهزم "داعش" سيناتور أمريكى: بدون مشاركة قوات برية من مصر والسعودية لن نهزم "داعش"
قال السيناتور الجمهورى ميتش ماكونيل، إن هناك عددا من الأمور التى يتوجب على الرئيس الامريكى باارك أوباما القيام بها فى سبيل إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".

وأوضح ماكونيل، فى مقابلة لـCNN، أنه ينبغى على أوباما وضع خطة جادة للقضاء على "داعش" تتمثل فى إرسال بريطانيا وفرنسا قوات برية، بينما توفر والأردن والإمارات ومصر لجزء الأكبر من القوات البرية لهزيمة التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق.

وتابع: "لن يحقق النصر من الجو فقط، ما يتوجب القيام به أيضا هو توفير مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لوقف تدفق اللاجئين الذين سيستمرون بالقدوم اذا بقوا خائفين من القتل في بلادهم، ومن الواضح أن هذا الأمر سيتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية أقوى من الحالية."

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مصر 365

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