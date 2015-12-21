حزب الوفد: نوابنا ملتزمون بعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"

قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب لم ينضم لائتلاف "دعم مصر " من الأساس، لأن قرار الانضمام يأتى من الهيئة العليا للحزب، وقبلها كان هناك اجتماع مع النواب وحدث تفهم كبير، مشيرا إلى أن الجميع يلتزم بقرار الهيئة العليا فى عدم الانضمام للائتلاف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الوفد سيركز مع جميع الائتلافات فى دعم الدولة المصرية والأمن الوطنى ومحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الاقتصاد والاستثمار لأنها الأجندة الأولى قبل التعليم والصحة.